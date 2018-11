Tiago Fernandes: «Agora há que dar continuidade»

Na análise ao seu terceiro e último no comando interino do Sporting, Tiago Fernandes admitiu que esperava as dificuldades encontradas diante do Chaves, mas recordou que os leões tiveram várias chances para marcar que acabaram por não concretizar."Disse na antevisão que o Chaves era uma equipa bastante difícil, que não dá espaços aos adversários. Fechou-se como é habitual e não deu espaço para ligar o jogo. Fomos pacientes, aproveitámos uma oportunidade e podíamos ter feito mais golos. Tivemos três ocasiões para finalizar, mas não conseguimos. A equipa apresentou-se bem e o mais importante foram os 3 pontos. Agora há que dar continuidade", começou por dizer, à SportTV."A expulsão é mais do que justa e o Bas Dost quer chegar à bola e é impedido. O árbitro já tinha avisado o jogador do Chaves e ele voltou a cometer o mesmo erro. Nem sequer há contestação nesses lances. Também podemos falar numa falta sobre o Nani ou sobre o Jovane... Mas não vou discutir lances de arbitragem. O árbitro e o VAR têm competência para decidir. O mais importante foram os três jogos numa semana, onde jogamos para ganhar. Hoje controlámos o jogo e podíamos ter marcado mais golos"