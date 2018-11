Tiago Fernandes: «Disse ao presidente que ia fazer isto nestes três jogos»

No adeus a Alvalade, depois da vitória sobre o Chaves , depois de ter comandado a equipa do Sporting em três partidas de forma interina, Tiago Fernandes recordou a promessa feita a Frederico Varandas quando aceitou a missão que lhe foi transmitida e explicou por que ficou emocionado com o gesto dos adeptos no final do encontro "Quando escolhi esta profissão sabia que não posso decidir o meu futuro. Digo que estou muito feliz neste clube, estou honrado pelos adeptos serem gratos pelo meu trabalho. Demonstraram essa gratidão no final, depois de uma semana com três jogos, onde fomos capazes de dar aquilo que eles mais querem. Isso deixa-me feliz. Estava emocionado porque os adeptos estavam a gritar o meu nome e não podes ficar indiferente a isso. Retribuí com palmas...""Disse ao presidente ia fazer isto nestes três jogos e que era importante dar seguimento. Estou feliz por ajudar, estou sempre pronto para ajudar. Ter dois jogos a vencer na Liga como estreia é algo motivador e deixa-me feliz quanto ao futuro. Depois em casa do Arsenal não perdemos. Isso deixa-me feliz e orgulhoso, mas sem os jogadores não seria possível""Não sei. Vou reunir com o presidente e vamos ver o que é melhor para futuro"