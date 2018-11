Tiago Fernandes e o FC Porto-Sp. Braga: «Não estamos preocupados. Ninguém vai jogar por nós»

O treinador do Sporting foi este sábado questionado sobre o FC Porto-Sp. Braga desta noite, mas Tiago Fernandes afirmou estar focado no jogo de amanhã dos leões com o Chaves."Sinceramente não estamos muito preocupados com esse jogo, mas sim com o Chaves. Ninguém vem correr por nós, ninguém vem jogar por nós. Temos de ser ambiciosos e traçar o nosso caminho. O que sei é que são duas grandes equipas com dois grande treinadores: o Sérgio Conceição é um dos meus ídolos, o Abel já o conheço há algum tempo. Desejo-lhes boa sorte, que dignifiquem o futebol português", afirmou Tiago Fernandes em conferência de imprensa."O jogo com o Chaves é muito importante para nós, estamos muito focados no nosso objetivo. Tentar não cometer erros, sabendo da qualidade do adversáro. Estamos precavidos relativamente ao Chaves, liderado por um treinador pragmático, com ideias são difíceis de contrariar.