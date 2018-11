Tiago Fernandes e o seu futuro: «Ainda não tenho definida a minha situação»

Frente ao Chaves será o último jogo de Tiago Fernandes como treinador da equipa principal do Sporting, entregando depois o cargo a Marcel Keizer. O técnico interino agradece a oportunidade dada, sublinhando a qualidade do plantel leonino."Ainda não tenho definida a minha situação. Estou muito grato ao Sporting pelas oportunidades que me têm sido dadas. Tenho crescido aqui como homem e treinador. Sou uma pessoa que me preocupo com todos, com os que estão cá muito tempo: desde os empregados de limpeza ao presidente do clube", referiu Tiago Fernandes, afirmando que Marcel Keizer irá encontrar um grupo que tem ainda margem de progressão"Sabemos desde o primeiro dia que o Sporting tem uma equipa que pode lutar pelo título. Nós temos crescido desde o início de época. É uma equipa que tem margem de progressão. Queremos crescer como equipa e dar seguimento ao que tem sido feito desde o início da época: somar pontos e crescer ainda mais."Quanto ao jogo com o Chaves, Tiago Fernandes assegura que não irá operar muitas mudança relativamente ao último jogo: "Eu como treinador não sou muito de rodar e experimentar. Trabalho com eles durante a semana. Vou escolher o onze mais forte. Para escolher os 18 para a convocatória foi uma enorme dor de cabeça porque eles estão a treinar muito bem. É um plantel recheado de talento e competência."