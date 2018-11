Tiago Fernandes: «Importante é o Sporting esquecer ataque e dar o passo seguinte»

Tiago Fernandes, que orientou o Sporting no período entre o despedimento de José Peseiro e a chegada de Marcel Keizer, comentou os últimos acontecimentos relacionados com o ataque à Academia de Alcochete, em maio último, que levaram à detenção de Bruno de Carvalho e Mustafá na semana passada, preferindo remeter o assunto para o passado."[Ataque a Alcochete] Já passou, já faz parte do passado, não vale a pena lamentar-nos, é seguir em frente e dar continuidade ao que de bom o Sporting tem, os seus ativos. Não me revejo nem estou preocupado quando vejo as imagens, foi situação que se falou e escreveu muito. Importante é o Sporting de uma vez por todas esquecer e dar o passo seguinte. Os adeptos precisam do clube com vida, com alma, crescimento e é isso que tentamos passar para todos, que o Sporting é clube com potencial, sempre em crescimento", afirmou o treinador dos sub-23 dos leões à margem do World Scouting Congress, que se realiza esta terça-feira no Porto, sublinhando que os jogadores passam ao lado de todas estas polémicas: "os jogadores estão focados no trabalho deles, têm objetivos muito bem definidos na cabeça deles, vão dar conta do recado, trabalhando com humildade, profissionais fantástico, não estão preocupados com isso, querem é treinar e dar alegrias aos adeptos."Quanto à chegada de Marcel Keizer ao comando técnico do Sporting, Tiago Fernandes não tem dúvidas que o projeto está bem entregue."O Sporting está muito bem entregue, com um projeto que vai ter continuidade, uma excelente equipa e uma direção que sabe o que quer para o clube. Eu como funcionário e treinador do Sporting sinto que as coisas estão bem entregues e vão correr bem, desejo [a Marcel Keizer] as maiores felicidades como fiz pessoalmente. Sporting vai continuar no rumo do sucesso, é o que desejo, que continuem a trilhar seu caminho, os adeptos merecem vitórias e conquistas", referiu, analisando ainda a sua passagem como técnico interino:"Penso que tive um pouco mais visibilidade, confio no meu trabalho e no dos meus jogadores. O crescimento deles é o melhor sinal do que temos feito."