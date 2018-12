Tiago Fernandes negoceia com o Chaves

O D. Chaves e Daniel Ramos chegaram a acordo para a rescisão de contrato "por mútuo acordo", anunciou esta segunda-feira o clube transmontano. A solução poderá passar por Tiago Fernandes. O treinador da equipa de Sub-23 do Sporting está a negociar com os flavienses, não tendo o clube leonino colocado qualquer entrave à saída.Francisco Barão deverá orientar a equipa de Sub-23 do Sporting frente à Académica. O Sporting não equaciona o regresso de José Lima para ocupar o lugaar de Tiago Fernandes.Daniel Ramos, de 47 anos, que tinha contrato até ao final da temporada 2019/2020, deixa a equipa transmontana após 12 jornadas no escalão principal do futebol português, no último lugar, com sete pontos, a três da primeira equipa acima da zona de despromoção.