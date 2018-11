Tiago Fernandes: «O Sérgio Conceição é uma referência»

Depois de ouvir Sérgio Conceição dizer que o "ser genuíno" é, na sua ótica, uma característica fundamental para o sucesso de um treinador, Tiago Fernandes aproveitou parte da sua intervenção no World Scouting Congress para corroborar as palavras do técnico do FC Porto, a quem deixou elogios."O Sérgio Conceição é uma pessoa exigente, uma pessoa de quem eu gosto, uma referência", começou por dizer, antes de alargar as palavras positivas à generalidade dos treinadores portugueses."Os treinadores portugueses têm muita qualidade, temos diversos tipos de liderança, de trabalhar, de treinar, eu sou mais um que está no mercado com a minha forma de ser, de treinar e de liderar. Acima de tudo, temos de ser nós mesmo e não podemos vender uma coisa que não é da nossa intuição porque os jogadores hoje em dia percebem se estás a dizer coisas do coração ou não. A nossa liderança faz parte de 70 ou 80 % do sucesso. Nós sendo nós próprios somos aceites de forma natural", apontou.