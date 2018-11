Tiago Fernandes: «O Sporting é sempre favorito»

Tiago Fernandes, que assumiu o comando técnico do Sporting, após a demissão de José Peseiro, garante que "o Sporting é sempre favorito", sublinhando: "temos de saber o clube que representamos"."Deixar tudo em campo para conquistar os 3 pontos. O Santa Clara é bem organizado e orientado por um treinador que conheço bem. Tem pontos fortes e fracos, não vou aprofundar, e tudo fará para nos tirar pontos. Tem um fator extra motivacional, pois vencendo pode passar o Sporting. Mas nós temos muitos fatores que nos motivam", garantiu Tiago Fernandes na conferência de imprensa de antevisão do jogo da 9.ª jornada da Liga NOS."A equipa tem muita margem de progressão, não só pela qualidade. Mesmo os mais experientes querem aprender, treinam de forma fantástica. Tiveram uma atitude muito positiva no treino. Há muitos que podem dar muito mais, têm margem para crescer e evoluir", referiu ainda o treinador salientando que o foco tem de estar sempre no objetivo de vencer: "Na formação o importante era formar e evoluir, sempre com o objetivo de vencer. Aqui é o mesmo, fazer com que ponham em prática as suas capacidades juntando os três pontos."Quanto a conselhos, Tiago Fernandes assume que família e amigos sempre o ajudaram, mas que pensa pela sua cabeça e convições.