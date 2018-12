Tiago Fernandes: «Sei que um dia vou levar adeptos do Sporting ao Marquês»

Tiago Fernandes f oi oficializado segunda-feira como treinador do Chaves e horas depois deixou uma mensagem nas redes sociais dirigida ao Sporting e a todos os seus adeptos."Não foram 10 dias... Obrigado Sporting, obrigado jogadores, Direção, secretários, roupeiros, pessoal da cozinha e da limpeza, departamento médico, pessoal da relva, manutenção, acompanhantes, pessoal gestão, seguranças, motoristas, departamento imprensa, recrutamento, Lor, treinadores, Sporting TV, Sr. Simões, obrigado por todos estes anos que passámos juntos. Vou para outro grande clube, com a mesma paixão a mesma ambição.. Sei que um dia vou levar adeptos do Sporting ao Marquês.. Obrigado a todos adeptos do Sporting Clube de Portugal pelo apoio que me deram sempre", publicou Tiago Fernandes no Instagram.Tiago Fernandes, treinador dos sub-23 do Sporting que assumiu interinamente a equipa principal durante três jogos (entre a saída de José Peseiro e a chegada do holandês Marcel Keizer), substitui Daniel Ramos no comando técnico do Chaves.O novo treinador dos flavienses foi libertado, sem custos, pelos leões, e assinou um vínculo válido até 2020, sendo certo que já irá orientar os trabalhos esta terça-feira, dia em que o plantel começa a preparar a receção ao Moreirense.Apesar de a chicotada psicológica de Daniel Ramos ter ficado praticamente sentenciada após a derrota do Chaves frente ao Belenenses, a rescisão amigável do contrato só foi comunicada ao início da tarde de ontem, colocando um ponto final numa ligação com pouco mais de seis meses de duração e que produziu desempenhos muito abaixo das expectativas.Tiago Fernandes, filho do histórico dianteiro Manuel Fernandes, chega a Chaves com escassa experiência competitiva nos escalões profissionais, mas já começou o seu trajeto no meio há uma década, mais precisamente em 2008/09, quando assumiu o cargo de observador em Leiria. Seguiram-se dois anos nas equipas técnicas do V. Setúbal e nas últimas sete épocas e meia esteve sempre ao serviço do Sporting, como treinador da formação, sendo-lhe reconhecido um elevado potencial.Em declarações aos meios flavienses, o técnico assumiu estar "extremamente feliz" por representar "um clube histórico" e garantiu estar "dedicado em tirar a equipa da situação em que está", contando, para isso, "com o apoio da massa associativa".