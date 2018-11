Tiago Fernandes voltou a orientar o treino do Sporting

A equipa do Sporting voltou esta sexta-feira a treinar sob a orientação de Tiago Fernandes, ex-adjunto do treinador José Peseiro, que rescindiu contrato com o clube lisboeta na quinta-feira.Tiago Fernandes deverá também marcar presença na conferência de imprensa relativa ao jogo de domingo, no estádio do Santa Clara, da nona jornada da Liga NOS, marcada para sábado, com início às 9:00 horas, no Estádio José Alvalade, pouco antes da partida para os Açores, prevista para as 11:20.De acordo com o clube, a sessão desta sexta-feira, que decorreu à porta fechada, na Academia do clube, em Alcochete, contou com a presença de Thierry Correia, defesa da equipa sub-23, mas sem o defesa Ristovski e Raphinha, que efetuaram tratamento e recuperação das respetivas lesões.O Sporting oficializou na quinta-feira a saída de José Peseiro do comando técnico, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), um dia após a derrota por 2-1 na receção ao Estoril, da 2.ª Liga, em jogo da Allianz Cup.O treinador, de 58 anos, regressou no início da temporada aos leões, durante a governação da comissão de gestão transitória liderada por Sousa Cintra, depois da saída de Bruno de Carvalho e até à eleição de Frederico Varandas como presidente do Sporting, em 8 de setembro.