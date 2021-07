Tiago Ferreira agradece aposta de Amorim

Tiago Ferreira é um dos jovens que tem treinado sob as ordens de Rúben Amorim nos primeiros dias de trabalho. Nas redes sociais do clube, o médio, de 19 anos, aproveitou para revelar o seu entusiasmo com a oportunidade que recebeu. "Estou muito satisfeito por fazer a pré-época com a equipa principal. É um orgulho e espero continuar aqui muito mais tempo", afirmou.