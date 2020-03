Tiago Ferreira: «O Max está num apartamento e não tem muito espaço»

Tiago Ferreira continua a acompanhar o trajeto dos guarda-redes do Sporting neste momento de pausa competitiva por causa do novo coronavírus. O treinador dos guardiões dos verde e brancos explicou de que forma é que é possível contornar as dificuldades.





"O Max [Luís Maximiano] está num apartamento e não tem muito espaço. Tem feito exercícios com bola – por exemplo, abdominais – e o trabalho físico que todos os atletas têm traçado. Trabalha comigo desde os 15 anos, não me surpreende o nível que já atingiu. Está no caminho certo, mas ainda vai evoluir mais. Acreditamos muito nele e na formação estamos muito bem servidos de guarda-redes. Temos o Cunha, o Anthony...", reiterou o também antigo guardião em declarações transcritas no site do Sporting esta quarta-feira, passando a pormenorizar a situação de Diogo Sousa."O Diogo ligou-me a pedir alguns exercícios e perguntei-lhe onde estava. Disse-me que estava num apartamento. Perguntei-lhe se tinha espaço para treinar e ele diz 'tenho um quarto', ao que lhe respondi ‘e queres treinar num quarto?’. A resposta foi simples: ‘Oh míster, dê-me uns exercícios para eu não estar parado'. Claro, dei-lhe um ou outro para insistir com a bola na mão e umas bolas no chão, mas não se pode fazer muito mais", lamentou o técnico, de 44 anos.Sobre Rúben Amorim, Tiago Ferreira, antigo guarda-redes que vestiu a camisola do Sporting entre 1995 e 2012, referiu que o novo técnico "numa semana mudou tudo" em relação à posição mais recuada do campo. "Quer que o guarda-redes jogue mais subido", desvendou.Se a pausa competitiva não foi benéfica para alguns, o mesmo não se pode dizer para Renan, segundo Tiago Ferreira. "Assim tem mais tempo para recuperar. Nesta altura ainda está entregue ao departamento médico, são eles que definem o treino dele. Deve fazer ginásio e outras coisas, mas o Renan, tal como os outros, já tem um nível em que não irá, por exemplo, perder reflexos. Rapidamente recupera com treino", vincou.