Tiago Ilori a caminho do Lorient por empréstimo

Tiago Ilori está a caminho do Lorient, da liga francesa, por empréstimo do Sporting até ao final da temporada, apurou Record. Afastado do plantel principal dos leões desde o início da temporada por não entrar nos planos de Rúben Amorim, o defesa-central estava a treinar-se na equipa B.





Vinculado ao clube leonino até junho de 2024, o futebolista, de 27 anos, já havia recusado outras ofertas do Feyenoord, Hamburgo e Trabzonspor no último defeso.