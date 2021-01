Tiago Ilori já está em França e até deu sorte ao Lorient

De saída do Sporting para reforçar o Lorient a título de empréstimo, Tiago Ilori está em solo francês e este domingo já assistiu ao vivo ao encontro da sua nova equipa diante do Paris SG. E a verdade é que o defesa português acabou por dar sorte aos 'merlus', já que diante do todo-poderoso conjunto da capital acabaram por vencer por 3-2 numa partida com um final impróprio para cardíacos.





Depois de assistir ao jogo na tribuna VIP do Moustoir, Ilori irá agora rumar às instalações do clube para efetuar os necessários exames médicos antes de comprometer com o clube francês.