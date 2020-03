Tiago Ilori: «Já tinha conhecido o Coates em Inglaterra»

Na entrevista à Sporting TV, Tiago Ilori também falou da relação que mantém com os restantes centrais. "É boa. Eu não os conhecia muito bem, já tinha conhecido o Coates em Inglaterra. Quando cheguei a Liverpool ele jogava lá na altura, e então conheci-o um bocadinho. Tanto ele como Mathieu são pessoas simples, tranquilas, que se ajudam, e que me ajudam-me. Acabamos por ser um grupo interessante pois somos todos iguais nesse sentido de ajuda mútuo. Todos falamos uns com os outros, não há ali grande divisões no nosso grupo e isso é importante", assegura o jogador que também procura integrar os jovens da formação: "Eu gosto de vê-los pois passei por isso, estive no mesmo sítio que eles. Eu vivi na Academia e andei na escola em Alcochete. Lembro-me que olhava para cima, para os colegas da equipa A, e queria aprender com eles e superá-los. Eu acho que é importante para eles continuarem o trabalho e não terem receio de ir atrás do que querem já. Eu comecei a jogar aos 19 anos, acho que no meu primeiro jogo ainda tinha 18 anos. Alguns podem dizer que é cedo, que era jovem, mas estava preparado para isso. A idade acaba por ser um número, e há muitos exemplos disso há volta do Mundo".





O internacional sub-21 português ainda abordou o adiamento do Euro e lembrou que o importante "é ter saúde". "Para mim perfeito é que tudo passasse muito rápido e voltássemos à normalidade. Não sendo o caso acredito que quem toma essas decisões está a tomá-las pensando no que é melhor para todos. Se para isso é preciso adiar o Euro para 2021 ou para mais tarde, eu estou de acordo. O futebol agora está em segundo, terceiro ou mesmo quarto plano. Agora temos é de nos preocupar com a nossa saúde e em ajudar-nos uns aos outros", concluiu.