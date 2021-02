Tiago Ilori oficializado no Lorient

O defesa do Sporting Tiago Ilori foi oficializado como reforço do Lorient, por empréstimo até ao final da época, sem opção de compra, anunciou o 18.º classificado da Liga francesa de futebol.





Tiago Ilori rejoint le @FCLorient sous la forme d'un prêt

?? Bienvenue @TiagoIlori4 ! pic.twitter.com/av7lA9H0s5 — FC LORIENT (@FCLorient) February 1, 2021

"É um grande desafio para mim ingressar no Lorient. Estou pronto para ajudar a minha nova equipa a atingir o objetivo da manutenção no final da temporada. Sei que a equipa é boa, vimos isso ontem [domingo] contra o Paris Saint-Germain. Também estou contente por voltar à Ligue 1 e ansioso por conhecer os meus companheiros de equipa", afirmou Ilori, em declarações divulgadas no sítio oficial do clube na Internet.O internacional sub-21 português, de 27 anos, regressa a França depois de ter sido cedido ao Bordéus em 2014/15, agora para ajudar o Lorient a atingir a manutenção, tendo assistido à vitória frente ao PSG, no domingo, por 3-2, que tirou a equipa da última posição e a colocou no 18.º lugar."Queríamos fortalecer-nos no plano defensivo. Isso está resolvido com a chegada do Tiago Ilori. É um jogador que, através das passagens por Portugal, Espanha, Inglaterra e França, vai trazer-nos experiência de alto nível e diferentes culturas", sublinhou o treinador do Lorient, Christophe Pelissier.