Tiago Ilori rejeita oferta para jogar na MLS

Tiago Ilori recebeu uma proposta da MLS para jogar no New York Red Bulls, mas rejeitou a possibilidade de prosseguir a carreira nos Estados Unidos. O clube norte-americano pretendia o empréstimo do jogador até dezembro de 2021.

Afastado do plantel principal desde o início da temporada por não entrar nos planos de Rúben Amorim, o defesa está a treinar-se na equipa B onde também não joga, ao contrário de Camacho, que está a ganhar ritmo para poder sair no mercado de inverno. Vinculado ao clube leonino até junho de 2024, o futebolista, de 27 anos, já havia recusado outras ofertas do Feyenoord, Hamburgo e Trabzonspor no último defeso.

Com a reabertura do mercado, além de tentar assegurar mais um avançado e finalizar a aquisição de Matheus Reis (que joga a lateral-esquerdo e a central), a SAD vai procurar uma solução para os nove atletas que estão à parte para, pelo menos, reduzir a massa salarial.