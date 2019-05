Tiago Ilori: «Sempre acreditámos»

Tiago Ilori era um dos rostos da alegria verde e branca no Jamor. O central garantiu que o triunfo do Sporting nafoi fruto de muito trabalho."O Coates e o Mathieu são dois jogadores com uma experiência incrível. É muito bom aprender com eles e fazer parte deste plantel", constatou."Chegámos aqui com muito trabalho. Sempre acreditámos. Crescemos muito como equipa, ajudámo-nos uns aos outros e isso foi fundamental", acrescentou. "O que conseguimos fazer foi muito bom. Não vamos olhar para trás para ver o que tinha acontecido."Sobre o regresso "a casa", Ilori reconhece que "tinha muitas saudades". "Chegar aqui e depois de quatro meses ganhar este título é inesquecível. Agradeço ao presidente que voltou a trazer-me cá para casa e aos adeptos."