Tiago Ilori sobre os três centrais: «Este sistema pode ser importante»

Tiago Ilori é conhecido pela sua velocidade, e o central não nega que essa qualidade pode ser bem aproveitada pelo novo esquema tático que Rúben Amorim está a implantar. "Todas as características podem ser uma vantagem. Com o esquema de três defesas, os centrais do lado direito e do lado esquerdo tem mais facilidade se forem rápidos. Mas não é só uma ou duas características que são importantes, tem de ser um conjunto...um acaba por equilibrar o outro. Este sistema pode ser importante, eu vou tentar utilizar isto da maneira que sei para ajudar a equipa quando for chamado. No futebol ter velocidade, mas não é tudo. Para um defesa o mais importante é gerir cada situação que acontece em campo, é ter a 'inteligência' de jogo, ma eu estou muito grato pela velocidade que os meus país me deram...não a trocava por nada", afirmou à Sporting TV, onde ainda comentou o seu regresso a Alvalade: "É o meu clube. saí muito novo pois as circunstâncias na altura eram diferentes. Mas desde o momento que saí tive logo saudades dos meus amigos. No total são dez anos de Sporting, não estou a contar, mas é por aí, é a minha casa. Poder regressar foi um prazer enorme que sempre quis, mas não sabia quando ia acontecer ou se ia acontecer".