Tiago Ilori: «Temos vários treinos de força e resistência»

Em casa há mais de uma semana devido à Covid-19, Tiago Ilori também fala do plano de treinos recebidos e como é que os jogadores se mantêm em contacto durante um período em que as visitas sociais estão proibidas. "Mandaram-nos logo no primeiro dia 4 ou 5 treinos diferentes para irmos fazendo pois não sabíamos quanto tempo íamos ficar isolados. Podia ser só o fim-de-semana, mas estávamos em contacto para saber o que ia mudar. Como já estamos há uma semana assim já temos uma variedade maior de treinos, mas isto é complicado gerir", afirmou o jogador, à Sporting TV, onde falou das dificuldades que foram sendo ultrapassadas: "Eu não tinha muito material de treino em casa, é certo que não é preciso muita coisa pois há muitos exercícios que são feitos só com o peso do nosso corpo, mas não tinha. Entretanto, eu fui comprando e o Sporting também ofereceu e está entregar. Temos vários de treinos de força e resistência para manter os níveis físicos o mais alto possível pois não sabemos quando vamos voltar à competição. Depois depende de cada um, quem leva mais sério ou não. Eu passei um día sem fazer o treino e já estava a bater um bocado mal. Desde aí faço dois treinos por día, sem isso seria complicado".





O jogador também aborda a forma como todo o plantel se mantém em contacto, uma realidade facilitada pela aplicação WhatsApp. "Temos um grupo onde comunicamos todos juntos, e depois há comunicações mais diretas para alguns colegas. Os capitães também vão comunicando certas coisas pois é mais fácil o Sporting passar-lhes as mensagens e eles depois partilham no grupo. É a nossa forma de comunicar entre todos e também nos permite oferecer ajuda uns aos outros. Eu tenho muita gente por perto, mas há outros que estão sozinhos, e aí é mais complicado manter os treinos e os horários...vamos falando todos os días para ajudar".