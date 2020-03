Tiago Ilori: «Tenho asma e a minha mulher não me deixa sair»

Tiago Ilori já tem um caso de Covid-19 na família e, apesar da situação não inspirar cuidados especiais, assume que está a tomar todos os cuidados. "Um primo meu apanhou o virus, está tudo bem com ele...só tem dois anos efoi ao hospital mas voltou para casa depois de fazer o teste", assumiu o jogador, na Sporting TV, onde falou do seu caso em particular: "Teno asma e a minha mulher não me deixa sair. Vou falando com o departamento medico do Sporting que nos ajuda. Eu faço o básico e o essencial é manter a higiene", sublinhou.





O jogador também revelou como tem passado os dias em casa nesta última semana e, como é natural, o tempo com a filha é destacado. "Eu adormeço por volta da meia-noite, tento manter o horario. Depois quando acordo tomo o pequeno-almoço com a minha familia e assisto à aulda minha filha por vídeo", acrescenta o defesa que lembra a importância de manter a mente sã: "Obrigo-me a treinar sempre antes do almoço e, quando o tempo permite, tomamos a refeição no jardim da casa, tenho essa facilidade. Depois vou fazendo coisas com a minha filha, e como também gosto de ler e fujo para o escritorio antes do segundo treino ao final do dia que é feito antes do jantar. Eu tenho mantido os horários".