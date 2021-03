Tiago Otávio assinou contrato profissional com o Sporting. O médio, de 16 anos, defende as cores leoninas há cinco temporadas, e não esconde a satisfação por poder continuar a evoluir na Academia.





"Estou muito feliz por assinar um contrato profissional, porque sinto-me bem a jogar no Sporting. Quero chegar à equipa principal e, um dia, atingir também a Seleção Nacional", afirmou o jovem, à Sporting TV, onde também identificou os seus ídolos no plantel principal: "Gosto muito do João Palhinha pela forma como defende e ataca, mas também do Pedro Gonçalves que é agressivo e muito forte no ataque".