Tiago Tomás 'adivinhou' golo de Matheus Nunes: jogadores do Sporting rendidos ao médio

Matheus Nunes voltou a ser o herói no Sporting, ao marcar o único golo da vitória dos leões frente ao Sp. Braga (0-1). Depois do encontro no Minho, o médio não escondeu o entusiasmo e recorreu igualmente às redes sociais para exultar o feito da equipa.





"Mais 3 pontos importantíssimos na nossa caminhada. Orgulho em fazer parte desta equipa, deste clube.Vamos"

"Mais 3 pontos importantíssimos na nossa caminhada. Orgulho em fazer parte desta equipa, deste clube.Vamos", escreveu o camisola 8 no Instagram, uma publicação rapidamente 'invadida' pelos companheiros de equipa. Tiago Tomás escreveu mesmo que já previra o golo - "Eu falei que ias fazer", escreveu, logo 'cortado' por Porro com um "não falaste nada". Coates deixou um "bomber" e Jovane, Luís Maximiano e João Pereira foram mais alguns dos jogores leoninos que se manifestaram.