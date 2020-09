Tiago Tomás: «Cada vez mais temos uma mentalidade ganhadora»

Tiago Tomás salientou a mentalidade vencedora que está a ser construída no Sporting, exemplificando com a reviravolta que os leões operaram esta noite diante do Valladolid (2-1), em novo jogo de preparação.

"Cada vez mais temos uma mentalidade de ganhar e quando estamos em desvantagem temos de correr o triplo ou 10 vezes mais para darmos a volta, tem de ser sempre assim", começou por dizer o jovem avançado, de apenas 18 anos, à Sporting TV.





Relativamente ao seu posicionamento em campo, Tiago Tomás colocou-se nas mãos de Rúben Amorim: "No meu processo de formação também já tinha desempenhado as três posições da frente, cabe agora ao míster decidir onde eu posso acrescentar mais à equipa. O que o mister pedir eu faço."