Tiago Tomás comparado a Cristiano Ronaldo: italianos rendidos ao avançado do Sporting

Tiago Tomás é uma das grandes revelações do Sporting de Rúben Amorim. Com apenas 18 anos, foi promovido pelo técnico à equipa principal no final da época passada e soma já 6 golos em 36 jogos oficiais na campanha de 2020/21, registando uma ascensão meteórica que o coloca como um dos jogadores mais promissores do futebol português.





Tanto assim é que já ganhou fama no estrangeiro e, depois de ter sido apontado ao Arsenal , Tiago Tomás é agora destaque em Itália e a 'Gazzetta dello Sport' compara-o a... Cristiano Ronaldo."Este rapaz é genial e o seu nome está na agenda dos maiores clubes da Europa. O início de carreira é extremamente similar ao de Cristiano Ronaldo. Do anonimato a estrela em poucos meses. Tem o perfil do atacante moderno, é atlético, com uma técnica sublime e acima de tudo elevadíssima velocidade de pensamento. Joga de primeira e combina muitíssimo bem com os colegas. É forte no drible, capaz de ocupar qualquer espaço no ataque e muitos treinadores veem nele muito de Luis Suárez", assim é descrito Tiago Tomás, pelo jornalista Giulio Di Feo, num vídeo publicado esta quinta-feira pelo jornal italiano.Refira-se que Tiago Tomás está castigado e lesionado e não poderá defrontar o Nacional, num jogo marcado para domingo (20h30) em Alvalade.