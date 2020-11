Tiago Tomás diz que é proibido relaxar na frente

O momento positivo do Sporting tem raízes em muitos factos mas um deles está associado à aposta na formação. Num especial dedicado ao tema, ontem, na Sporting TV, os leões revelaram que, desde setembro de 2018, ou seja, desde que a atual administração tomou posse, já foram assinados 65 contratos profissionais, entre renovações e novos vínculos, ao nível do futebol jovem, um facto que é bem representativo da estratégia que tem vindo a ser seguida por Frederico Varandas e seus pares.

Tiago Tomás, promovido ao plantel em março, é hoje uma das figuras desta nova vaga de talentos da Academia. Em declarações ao canal do clube, o avançado de 18 anos recorreu ao seu exemplo pessoal de superação, na última época, para concluir que... é proibido dormir à sombra do 1º lugar. “Comecei o ano com uma lesão mais grave e fiquei desanimado, mas no futebol as coisas podem mudar muito depressa. Para o bem e para o mal. Por isso é que agora, estando lá em cima, não podemos relaxar. Tudo pode acontecer desde que continuemos a trabalhar e a confiar nas nossas capacidades”, considera.

Obrigado, míster

Para Tiago Tomás, Rúben Amorim tem tido um papel fundamental pela coragem de apostar na formação. “O míster Rúben foi muito importante para nós. Houve outros jogadores que se estrearam já com ele. Temos de lhe agradecer. Foi um sonho que alcançámos. Para além de ser um grande treinador, tem esta vertente de não ter medo de apostar em nós”, elogia TT.