Tiago Tomás e a estreia pelo Sporting: «Vieram-me à cabeça todos os sacrifícios»

Tiago Tomás estreou-se ontem, quarta-feira, com a camisola da equipa principal do Sporting e partilhou, em declarações à Sporting TV, como viveu a realização do sonho. O jovem avançado assegurou, também, que não se vai deslumbrar, pois viveu apenas mais um passo na carreira e que só pensa em evoluir.





"O que alcancei ontem foi um sonho para mim, mas nada está garantido e mais difícil do que chegar cá é mantermo-nos cá. A minha ideia e aquilo que quero é evoluir e ter mais oportunidades para singrar com a camisola do Sporting", começou por dizer o miúdo de 18 anos, acrescentando: "Quando entrei em campo vieram (à cabeça) os anos todos de trabalho e os sacrifícios que todos fazemos para estar aqui. É um sonho realizado, o que todos queríamos é jogar pela equipa do Sporting, ainda mais em Alvalade. Para ser melhor, só com a presença dos adeptos"."O mister para nós tem sido um grande treinador. Tem sido impecável. Deu-nos a oportunidade de cumprir o nosso sonho. Estou muito agradecido por isso. Diria que nem nos melhores sonhos, se me dissessem há uns anos que ainda sub-18 ia jogar pela equipa principal do Sporting, se calhar não acreditava. Mas à medida que os anos vão passando e as coisas vão ficando mais perto, vamos lutando ainda mais, acreditamos e focamos realmente naquilo que queremos, com trabalho. Se estivermos focados e bem determinados no que queremos fazer, podemos alcançar.""Também por causa da minha posição, foi o Mathieu, claro, e também o Coates, não só pelo grande jogador que é, mas também pelo tamanho que tem. Estou aqui ao pé dele e preciso de olhar para cima. Causou impacto. O Sebá é um grande capitão, é uma grande pessoa e tem ajudado muito os mais novos."Essa dificuldade que nos é imposta nos treinos e a diferença do nível competitivo é o que nos faz evoluir. É isso que um jogador procura, sair da zona de conforto e encontrar a cada dia desafios mais difíceis de ultrapassar. É isso que nos faz evoluirTambém os mais experientes são importantes para nós. Mesmo na adaptação nenhum jogador consegue jogar bem se não tiver à vontade no dia-a-dia com os companheiros. Têm sido impecáveis. São muito experientes, jogadores que nos metem à vontade e vão dando uma dica ou outra. Vamos retirando uma coisinha de cada conselho de cada jogador. Só nos faz bem."