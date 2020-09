Tiago Tomás: «É algo que sonhava desde pequenino»

Tiago Tomás não escondeu a sua alegria ao ter marcado o seu primeiro golo em jogos oficiais pelo Sporting. "Não há muitas palavras para descrever aquilo que sinto. Eu estou muito feliz por ter feito o meu primeiro golo oficial pelo Sporting pois é algo que sonhava desde pequenino... É muito gratificante ver que é algo que se tornou em realidade, ainda mais na minha estreia num jogo europeu. É algo inesquecível para contar mais tarde aos meus netos", afirmou à Sport TV onde também abordou as dificuldades passadas nos últimos dias: "Tivemos semanas atípicas mas isso é passado. Eu acho que demonstrámos que fomos superiores neste jogo todo. Temos uma equipa forte e ainda os outros colegas que não estiveram mas vão tornar a equipa ainda mais forte. O nosso pensamento foi nos que estavam e conseguimos ganhar o jogo. Queríamos ganhar por dois ou três, mas o mais importante foi vencer. A mensagem que a equipa técnica nos passou é que não há desculpas, e agora estamos mais unidos".





O jovem avançado ainda foi confrontado com o próximo duelo com o LASK, e lembrou que antes há um jogo para o campeonato. "O LASK é uma equipa forte que tem as suas características, mas acho que nós temos condições e equipa para nos batermos contra qualquer adversário. Certamente vamos fazer um bom jogo e seguir em frente, mas primeiro está o Paços de Ferreira", concluiu.