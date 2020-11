Tiago Tomás e o 'tento na língua': «Esta dava falta disciplinar»

Tiago Tomás admitiu que merecia uma "falta disciplinar" em resposta a um ‘tweet’ do humorista Guilherme Geirinhas, que disse que as palavras do avançado do Sporting no jogo de ontem "valiam um cartão vermelho direto num jogo de interturmas do Colégio Marista".





Esta dava falta disciplinar https://t.co/3rRPCSPFxk — Tiago Tomas (@tiagomelotomas) November 1, 2020

"Uma desilusão! Como é possível ser filmado em grande plano a soltar um ‘p... que pariu! C...! F...?", pode ler-se. O avançado também reagiu com humor.