Tiago Tomás e um ano de recordes: «Muito orgulhoso»

Recuperado de lesão, Tiago Tomás voltou à competição na vitória do Sporting, por 5-1, sobre o Marítimo, no fecho do campeonato que devolveu os leões ao título mais apetecível do futebol português. Ao ser lançado por Rúben Amorim, tornou-se no jogador sub-19 a fazer mais jogos na época completa de estreia pelos verdes e brancos.





Contas feitas, em 2020/21, com 18 anos, TT participou em 37 partidas, superando as 36 de Litos (1983/84, com 18 anos), Quaresma (2001/02, com 19) e Nani (2005/06, com 19). Na rede social Twitter, o internacional sub-21 reagiu assim ao registo recorde que alcançou: "Extremamente feliz por poder ter participado no nosso último jogo e termos terminado da melhor forma esta temporada memorável. E muito orgulhoso por ser o jogador mais jovem de sempre a fazer tantos jogos numa temporada pelo Sporting".Note-se que esta temporada, Tiago Tomás também se tornou no mais jovem jogador da história do Sporting a marcar numa prova da UEFA, no Sporting-Aberdeen (1-0) da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.TT participou em 37 dos 42 jogos realizados pelo Sporting e apontou seis golos. Uma época memorável para o jovem atacante, que também se estreou pela seleção sub-21 de Portugal. Agora, fica à espera de prolongar o sucesso em 2020/21, o que pode acontecer com uma chamada de Rui Jorge para representar o país também na fase final do Euro da categoria.