Tiago Tomás: «Estou muito feliz mas não estou satisfeito»

Tiago Tomás foi titular nos dois primeiros jogos da época e fez um golo decisivo ao Aberdeen, há uma semana, tornando-se assim no segundo jogador mais jovem de sempre, depois de Litos em 1984, a marcar pelo Sporting nas provas europeias.





Nada mau, para começo de conversa, mas TT quer mais. "Estou muito feliz, mas não estou satisfeito porque sempre fui ambicioso e quero sempre mais. Não quero ficar por aqui. Sei que ainda há muito para eu provar e fazer", assume o avançado, de 18 anos, em entrevista à edição desta semana do jornal 'Sporting', desde hoje nas bancas.Nesse sentido, Tomás deixa uma promessa para 2020/21. "Podem esperar um jogador sempre disposto a dar tudo pela equipa, sempre disposto a melhorar todos os dias e a aceitar as críticas e a analisar os erros. Só assim poderei crescer e tornar-me um jogador mais completo. Quero ganhar cada vez mais importância na equipa e fazê-lo com muitos golos e assistências", salienta.A viver o sonho da equipa principal, Tiago Tomás sente que tem "progredido muito" desde que foi promovido e agradece em particular o apoio de Coates e Neto."Quero todos os dias ser melhor do que fui no dia anterior e começar a escrever o meu nome. O Seba [Coates] e o Neto são duas referências, não pelo que fazem dentro de campo, porque não jogam na mesma posição do que eu, mas pelo profissionalismo e pela personalidade. Desde o início que têm uma grande relação connosco e que estão dispostos a ajudar, a falar e a perguntar se está tudo bem. Eles foram os primeiros a dizer que estavam ali para nos ajudar e fizeram-nos sentir em casa", destaca TT.Os elogios são extensíveis à equipa técnica de Rúben Amorim que, no dia-a-dia, não facilita. " A equipa técnica é toda muito exigente connosco, obriga-nos a estar no limite e a dar 200 por cento em todos os treinos. Eu gosto disso porque, quem me conhece, sabe que sou um jogador que trabalha muito e que sabe que nada cai do céu, só com trabalho é que conseguimos alcançar os nossos objetivos", afirma ainda Tomás, já "mais habituado a todos as diferenças" comparativamente à formação e "bem ambientado" à equipa principal.O facto de estar a trabalhar com jogadores que conhece há vários anos e que passam agora pela mesma experiência, como Eduardo Quaresma ou Nuno Mendes, tem facilitado o processo. "Conheço-os a quase todos há muitos anos e somos grandes amigos desde os sub-13, já vivemos muita coisa juntos e agora estamos na equipa principal. Para mim é um orgulho poder viver este sonho com eles", admite.