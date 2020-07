Tiago Tomás estreou-se pelo Sporting e logo com uma das camisolas mais cobiçadas

Tiago Tomás (18 anos) e Joelson Fernandes (17 anos) fizeram a estreia oficial pelo Sporting, na vitória desta noite (2-1) diante do Gil Vicente. Ambos entraram já na reta final de uma partida em que os leões homenagearam as glórias do passado, usando os seus nomes nas camisolas.





Jogadores do Sporting honram craques do passado nas camisolas: todos os nomes escolhidos



Jogadores do Sporting honram craques do passado nas camisolas: todos os nomes escolhidos

Entre muitos nomes sonantes estava também o de Cristiano Ronaldo e foi precisamente Tiago Tomás a envergá-lo no seu primeiro jogo oficial de leão ao peito. Já Joelson 'ficou' com Yazalde.