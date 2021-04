Tiago Tomás lesionado

O Sporting iniciou esta quarta-feira a preparação para o jogo com o Nacional. A novidade no treino foi a ausência de Tiago Tomás.





O avançado, que já falharia o jogo com os madeirenses por estar a cumprir castigo devido a acumulação de amarelos, tem uma entorse no tornozelo esquerdo. A outra baixa no grupo por lesão é Bruno Tabata, que fez tratamento.O Sporting volta a treinar quinta-feira às 10 horas na Academia Sporting. A receção ao Nacional, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga NOS, está marcada para sábado às 20h30. Adán, Gonçalo Inácio e Tiago Tomás estão indisponíveis.