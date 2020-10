Tiago Tomás: «Não é o segundo lugar que ambicionamos»

Tiago Tomás foi decisivo para a vitória (3-1) do Sporting sobre o Gil Vicente, saltando do banco para fazer o golo da reviravolta leonina.





"Foi um jogo em que não entrámos bem, não fizemos uma boa primeira parte. No início da segunda sofremos um golo mas não foi por isso que fomos abaixo. Fomos atrás do resultado. Toda a gente que entrou veio acrescentar e dar frescura à equipa. Qualquer um dos meus colegas faz parte do plantel. Estamos para ajudar. Queremos todos jogar, só podem jogar 11 e cabe-nos dar o nosso máximo", começou por dizer o jovem avançado, autor do segundo golo, à Sport TV.Com este triunfo, o Sporting isolou-se no segundo posto mas Tiago Tomás deixa claro que a equipa quer mais: "Conseguimos subir ao segundo lugar, mas não é isso que ambicionamos. Queremos ganhar todos os jogos até ao final. Uma equipa como o Sporting só pode pensar no primeiro lugar e é isso que nós queremos."