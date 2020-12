Tiago Tomás: «O pé esquerdo de vez em quando dá um jeitaço»

Tiago Tomás esteve em evidência na vitória (3-0) do Sporting sobre o Paços de Ferreira, abrindo o marcador na sequência de um excelente lance coletivo, que finalizou com o pé esquerdo (ele que é destro). À TVI24, o jovem avançado falou dessa jogada e dos minutos que tem tido na equipa principal, onde ganha cada vez mais espaço.





"A mim, o que me cabe fazer é trabalhar todos os dias e todas as semanas para ter oportunidades como tive hoje, agarrando com tudo o que tenho. Tal como eu, todos os meus colegas sabem que para jogar durante a semana e ao fim-de-semana temos de dar tudo nos treinos. É o que temos feitos.""O pé esquerdo de vez em quando dá um jeitaço (risos). Eu vi o guarda-redes a dar uns passos à frente e decidi rematar logo."