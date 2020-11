Tiago Tomás: «Passei umas boas horas a estudar no autocarro de Alcochete até Oeiras»

Tiago Tomás tem sido um dos jovens em evidência esta temporada no Sporting, sucesso que faz com que seja visto como exemplo por muitos da sua idade. E é para eles que deixa esta quinta-feira a mensagem que o esforço vale a pena e que o futebol deve ser conciliado com os estudos.





"Passei umas boas horas a estudar no autocarro de Alcochete até Oeiras porque tinha teste no dia a seguir. São coisas que temos de fazer, mas valeu a pena", diz citado pelo Jornal Sporting.O avançado de 18 anos, que assinou contrato profissional em março de 2019, terminou o ensino secundário com uma média de 15 valores, sendo aluno de 19 a matemática e 18 a economia."Não é fácil, mas é uma questão de se organizarem e decidirem aquilo que querem. Se eu me comprometi com os estudos e com o futebol, na minha cabeça tinha de arranjar tempo para as duas coisas. Sabendo que conseguia ter boas notas na escola, não fazia sentido desleixar-me", explica.