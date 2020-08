Tiago Tomás: «Quero ganhar espaço no grupo»

Autor do golo que valeu a vitória do Sporting diante do Portimonense, o jovem Tiago Tomás mostrou-se feliz pelo triunfo e pelo golo marcado e aproveitou ainda para deixar um aviso à navegação.





Golo do @Sporting_CP! Golo do Tiago Tomás! Que desmarcação incrível e uma excelente finalização. É a reviravolta! pic.twitter.com/iZkWnYRk8G — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) August 28, 2020

"Foi um bom teste para a equipa. Era importante ter momentos competivos para lá do trabalho que fazemos nos treinos. Fizemos um bom teste e conseguimos ganhar. É sempre esse o nosso pensamento e agora vamos para o próximo, para entrar bem na nova época", começou por dizer o jovem, em declarações à SportTV.De olho no que aí vem, Tomás deixa uma garantia: "Sei das minhas capacidades e tento mostrar que estou cá para ajudar. Fiz o golo e espero fazer muitos mais. Agora é continuar a trabalhar como tenho feito. As perspetivas são muito boas: quero ganhar espaço no grupo. Como equipa temos ambição de ganhar todos os jogos e criar um grupo forte".Por fim, o jovem deixou uma promessa aos adeptos. "Posso prometer o que sempre prometemos: dar o máximo e correr até ao último minuto. Sabemos que nem sempre as coisas vão correr bem, mas podemos prometer atitude e que vamos melhorar de jogo a jogo, de treino a treino", concluiu.