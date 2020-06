Tiago Tomás renova contrato com o Sporting

Tiago Tomás assinou esta quinta-feira a renovação de contrato com o Sporting. O jovem avançado, de 18 anos, fica agora ligado aos leões até 2025, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.





"Estou muito grato pelo que tenho estado a alcançar. Sei que é fruto do meu trabalho, mas também sei que muitas pessoas gostariam de estar onde estou. Vou continuar a trabalhar todos os dias, como sempre fiz desde pequeno. Hoje, vejo que os sacrifícios que fiz desde miúdo e que tudo aquilo de que abdiquei começam a valer a pena. A ambição é cada vez maior e espero conquistar muitas coisas com este símbolo ao peito", sublinhou, em declarações aos meios do clube.O internacional português sub-19 deixou, ainda, elogios a Rúben Amorim, um "grande treinador". "Tem estado a apostar muito a formação como temos visto nos últimos jogos. O medo de não arriscar em nós é um ponto forte dele. Gostamos dessa faceta e só nos resta mostrar o nosso valor, dar tudo nos treinos e esperar pela nossa oportunidade"."Ao contrário do que se tem dito muitas vezes, a formação do Sporting CP continua a ser uma das melhores do Mundo. Esta fornada de jogadores que está a aparecer é prova disso. Os que tiveram oportunidade estão a justificar a aposta feita. Se estamos a trabalhar com a equipa principal é porque temos qualidade e o trabalho da formação do Sporting CP tem sido extraordinário nesse aspeto", reforçou Tiago Tomás, deixando igualmente uma palavra a Mathieu, que vai terminar carreira comoadiantara: "Era um dos melhores jogadores – senão o melhor – que estava no nosso campeonato. é um grande orgulho poder dizer que estive no balneário com o Mathieu".