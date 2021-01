Tiago Tomás revela amizade especial no plantel do Sporting: «Estamos às turras todos os dias e às 'bofas'»

Tiago Tomás é um dos jovens do Sporting que está a dar cartas esta temporada e, aos 18 anos, confessa que só "há 1 ano e pouco" acreditou que o sonho de ser profissional poderia ser realidade. Hoje, no plantel principal, o avançado acredita que parte do segredo para o seu sucesso prende-se com a "união" do grupo, nomeadamente, no seu caso, com três outros 'putos'.

"Tenho um grupo (de WhatsApp) que sou eu, o Nuno (Mendes), o (Gonçalo) Inácio e o Edu (Quaresma). Com o Inácio só comecei a jogar nos juniores, mas o Nuno e o Edu já estão comigo desde que entrei na Academia, este vai ser o 6º ano. São como irmãos para mim e eu para eles. É 'top' estar a viver isto com eles. Estamos sempre às turras todos os dias. São aquelas 'bofas', o toca e foge. Quando tenho de dar na cabeça ao Edu, dou-lhe. Ele sabe porquê… Quando é preciso falamos de coisas sérias", atirou, no podcast do Sporting, 'ADN de Leão', contando com... um telefonema do central, que garantiu aos adeptos que a equipa está "a trabalhar para vos dar uns títuloszinhos".

E as relações 'especiais' não se ficam por aí, mas agora... no snooker: "A minha vítima costuma ser o Plata. Apostamos, ele perde e depois diz-me que me dá...". Já com o capitão Coates, a relação é "diferente": "Tenho mais respeito por ele. É uma pessoa 5 estrelas, ajuda-nos a todos. É o melhor capitão que podíamos ter. Às vezes dá-me umas frutas, mas temos uma relação muito boa. Quando tem de ser puxa-me as orelhas."

Fora das quatro linhas, Tiago Tomás admite que parou de estudar, depois de ter terminado o 12º com "média de 15", a despeito de estar "sempre na tanga". "Nunca fiquei de castigo, mas portava-me mal (risos) A minha mãe ainda hoje me dá na cabeça, diz-me que é possível fazer as duas coisas. Acho que não faz sentido. Não que não consiga, mas estamos a viver um sonho e queremos é aproveitar isto", apontou.

E apesar de ser contra criar expectativas, TT traça alguns objetivos futuros: "Estou a tirar a carta. O meu pai está sempre em cima porque está farto de me levar à Academia (risos). Já arranjei um carro, comprei um Range Rover. Está é parado… Sonhos? Quero ser feliz. No futebol quero vingar, com a camisola do Sporting. Vivo muito o dia-a-dia e não penso no que estou a fazer daqui a 10 anos. Penso dia a dia e jogo a jogo", reforçou

Já quanto a figuras de referência, o atacante deixou alguns nomes: "O meu pai é o meu ídolo, a minha referência. No futebol sempre gostei do Thierry Henry e agora o Mbappé. Depois o Ronaldo, mais pela figura que ele é. Já o vi na Cidade do Futebol, mas nunca tive a oportunidade de falar com ele. Claro que gostava de trocar ideias com ele e ouvir alguns conselhos", rematou.