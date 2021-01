Tiago Tomás: «Trabalhar com Amorim é um privilégio»

Tiago Tomás tem sido uma das surpresas do Sporting 2020/21. O jovem avançado convenceu o treinador Rúben Amorim e conquistou um lugar na elite verde e branca com apenas 18 anos e atribuiu o mérito ao trabalho realizado e às oportunidades que o técnico dá aos mais novos.





"[Trabalhar com Amorim] para mim está a ser um privilégio. Foi quem me lançou. A mim e a alguns colegas. Só tenho de agradecer. Tem sido muito bom, quer para mim, para os mais novos e para toda a equipa. Temos feito um bom trabalho e ele está-nos ajudar muito", referiu o jovem leão, numa conversa transmitida no Instagram oficial da Liga Portugal, e na qual abordou o bom momento da turma de Alvalade: "Acima de tudo explica-se pelo trabalho que temos vindo a fazer todos os dias desde o início da época. No facto de sermos consistentes no nosso trabalho, de acreditarmos em nós. Temos uma grande união para conseguirmos enfrentar os desafios que nos são colocados à frente."Já sobre o facto de estar prestes a disputar a primeira final da carreira, frente ao Sp. Braga, com apenas 18 anos, TT, como é carinhosamente apelidado pelos colegas, assumiu: "Para mim é acima de tudo um sonho. Estou muito grato por estar aqui, mas se aqui estou é pelo meu trabalho feito na formação. Amanhã [sábado] vai ser mais um jogo difícil e é um grande orgulho para mim jogar a minha primeira final pelo Sporting".TT abordou ainda outras temáticas na conversa partilhada pela Liga Portugal, como a pandemia no futebol, e desvendou o véu sobre alguns segredos do balneário do Sporting."Até começámos a época com uma situação muito difícil. Tivemos muitos casos na nossa equipa e tivemos de nos agarrar uns aos outros. Até conseguimos arrancar bem no campeonato e embalar para o resto da época.""A taça neste formato torna, quer para nós, quer para quem quer ver, tudo muito mais competitivo e toda a gente quer mais ganhar.""Engraçados temos muitos, mas quem me fazer mais rir é o Eduardo Quaresma. É o palhacinho da equipa.""O Nuno Santos ou o João Mário. É mais por aí. Eu vaidoso? Não, vaidoso, não. Nos engraçados… um bocadinho.""Acreditarem neles próprios. Se tiverem qualidades, têm de trabalhar todos os dias e não ir abaixo nos momentos menos bons. Têm estar felizes e dar o máximo."