Tinder, rojões e o "pandemónio" na Alemanha e Grécia: a mensagem para Francisco Geraldes

Francisco Geraldes comemora este sábado o 25.º aniversário e, além de perspetivar o futuro a curto e médio prazo pelo Sporting, o médio-ofensivo recebeu uma mensagem de parabéns bem-humorada do amigo e preparador físico Bruno Matos.





"Tenho de dar é os parabéns a todos os que convivem contigo, porque não é fácil. Dizem que isto dos livros é tudo uma fachada, do Saramago e do Orwell. Gostas é do Tinder! Nós, na Alemanha e na Grécia [Geraldes jogou no E. Frankfurt e no AEK], não vivemos uma pandemia, vivemos um pandemónio! Mas depois do que passei contigo estou preparado para tudo. Que sejas sempre muito feliz. quando este vírus passar vou-te mostrar o que são rojões e papas de sarrabulho. Um gajo que aos 25 anos não sabe o que são... Quero acreditar que a terra é plana", atirou Bruno Matos, à Sport TV, recebendo o 'troco' do criativo: "Fizeram muito mal em dar tempo de antena a este tipo de pessoa… É uma personagem e um dos meus melhores amigos".Num tom mais sério, Geraldes admite que a paragem das competições veio em má altura. "É complicado. Ainda por cima tinha começado a ter minutos. A paragem atrasou aquilo que era o meu crescimento natural... Mas o que tiver de ser, será. Não estou preocupado. O mais importante, neste momento, é ter os cuidados necessários e prepararmo-nos para quando o campeonato começar - se começar", assinalou, vincando que conquistar o título pelos leões é o seu objetivo primordial: "Sou sportinguista desde pequeno. Há 17 anos que estou no clube. Ser campeão pelo clube que nos forma é o sonho de quem cresce na Academia".Além do gosto pelo futebol, Geraldes é um ávido leitor, tanto que de momento está de volta dos 'Irmãos Karamazov', de Dostoiévski. Desafiado a a hierarquizar as suas duas grandes paixões, o médio acredita que ambas "podem coexistir". "Andam sempre a par. Sempre fui o mais profissional possível, nunca me desleixei, nenhum treinador pode fazer queixas minhas nesse sentido, e a leitura é um excelente complemento. É uma coisa da qual não prescindo", frisou."Não me considero fora da caixa. Sei que por vezes sou interpretado de uma forma que não é condizente com o meio em que me insiro, mas não estou muito preocupado com o que possam pensar de mim. O mais importante é o que penso de mim, não o que os outros pensam", rematou.