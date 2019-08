Titulares da Supertaça realizaram treino de recuperação

O Sporting realizou esta segunda-feira a primeira sessão de trabalhos após a goleada sofrida frente ao Benfica, na Supertaça de Portugal, com os titulares desse jogo a realizarem apenas treino de recuperação.





Os restantes treinaram normalmente no relvado, à exceção de quatro jogadores. Jovane Cabral realizou tratamento da lesão tendinosa na coxa esquerda, sendo que Rosier e Ristovski treinaram de forma condicionada. Já Battaglia subiu ao relvado, mas continua a recuperar de uma lesão que contraiu na temporada passada.O plantel irá folgar terça e quarta-feira, voltando a treinar na quinta-feira, às 10h30, com vista à preparação do jogo frente ao Marítimo, no Funchal, relativo à primeira jornada da Liga.