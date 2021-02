Titulares do Sporting no clássico fizeram treino de recuperação

O Sporting anunciou, através dos canais de comunicação habituais, que a equipa principal realizou mais um treino em Alcochete, mas os titulares do clássico frente ao FC Porto (0-0) disputado ontem, sábado, cumpriram trabalho de recuperação física.





O guarda-redes Antonio Adán foi a exceção e treinou normalmente com os restantes companheiros. Já Paulinho prosseguiu o tratamento à lesão num tendão da coxa esquerda que o afastou do clássico com os dragões e também o deve excluir da receção ao Santa Clara. O regresso do avançado está apontado para a visita ao Tondela, dentro de duas semanas.O treinador dos leões, Rúben Amorim, concedeu um folga ao grupo. Será gozada amanhã, segunda-feira. O regresso aos treinos ocorrerá na próxima terça-feira, depois de amanhã.