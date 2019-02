Titulares em treino de recuperação antes da folga

Poucas horas depois do duelo com o Marítimo , que terminou num empate a zeros, o plantel do Sporting voltou ao trabalho logo pela manhã desta terça-feira, numa sessão na qual os titulares do encontro da Madeira efetuaram apenas trabalho de recuperação, assim como Idrissa Doumbia e Raphinha. Já os restantes elementos do plantel cumpriram treino normal no relvado, excetuando Bruno Gaspar e Rodrigo Battaglia, que continuam a recuperar de lesões.De notar que o plantel leonino irá gozar um dia de folga na quarta-feira, voltando aos trabalhos pelas 10:30 de quinta-feira, para iniciar a preparação para o duelo com o Portimonense, da 24.ª jornada da Liga NOS, marcado para domingo.