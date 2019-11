Tochas para o relvado valem 15 mil euros de multa ao Sporting

O Sporting foi esta terça-feira multado em, devido ao lançamento de tochas para o relvado durante a receção ao V. Guimarães, no dia 27 de outubro.No mapa de castigos divulgado esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, os leões foram condenados devido ao comportamento incorreto dos seus adeptos, violando vários artigos. "Foram deflagrados materiais pirotécnicos da Bancada Topo Sul, onde estavam afectos os adeptos do Sporting CP facilmente identificáveis através das camisolas e cachecóis que envergavam assim como os cânticos de apoio à equipa. A saber: 1 - 1 tocha incandescente lançada para a zona da grande área, que não atrasou o jogo aos 19 minutos; 2 - 1 tocha incandescente aos 20 minutos; 3 - 2 potes de fumo aos 19 minutos; 4 - 1 pote de fumo aos 21 minutos; 5 - 1 pote de fumo aos 25 minutos; e 6 - 1 pote de fumo aos 78 minutos", pode-se ler no referido mapa de castigos, que aplica este castigo em três diferentes multas: uma de 1.931, outra de 3.188 e finalmente uma de 10.200.Mas há mais uma multa a acrescentar aos leões devido ao comportamento dos seus adeptos. O Sporting foi ainda condenado ao pagamento de uma multa de, devido a uma agressão a um adepto: "Pelas 21H00, nos corredores interiores dos sectores A14 e A16, um adepto foi agredido por dois indivíduos pertencentes ao subgrupo casuais do Sporting", pode-se ler no mapa de castigos divulgado.Há ainda a destacar o atraso do jogo de domingo diante do Belenenses SAD que também resultou num multa de: "O jogo iniciou-se com três minutos de atraso, devido ao atraso do Sporting CP na saída do balneário. Não foi dada nenhuma justificação para o sucedido e o jogo reiniciou-se com 3 minutos de atraso, devido ao atraso do Sporting CP na saída do balneário. Não foi dada nenhuma justificação para o sucedido".