«Todos juntos lado a lado»: jogadores do Sporting destacam triunfo frente ao Farense

No final do jogo com o Farense (triunfo por 1-0), os jogadores leoninos utilizaram as redes sociais para revelarem o seu contentamento.





"Seguimos assim, juntos até ao fim! De volta às vitórias", partilhou João Mário. Já Daniel Bragança, que regressou à titularidade, recordou o seu passado no clube algarvio: "Vitória muito importante. Foi um prazer jogar num estádio onde fui muito feliz."Palhinha optou por sublinhar a união da equipa escrevendo "todos juntos lado a lado. Grande vitória". Paulinho, por seu lado, não deixou de destacar a receção à equipa em Faro: "Obrigado a todos pelo apoio."