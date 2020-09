Todos os sectores reforçados

As chegadas de Hugo Cunha (guarda-redes), João Silva (central), Bruno Paz (médio-ofensivo), Mees de Wit (extremo), Joelson (extremo), Geny Catamo (avançado) e Pedro Marques (avançado) permitiram o reforço de todos os sectores do plantel do Sporting.





Recorde-se que com o isolamento de Palhinha, Emanuel Ferro ficou a trabalhar unicamente com 18 elementos, e acabou por recorrer ao plano B. Resta assinalar que os sete jovens integrados constam das escolhas que Rúben Amorim enviou à UEFA.