Tom van Weert lembra a "história bizarra" que levou ao falhanço da transferência para o Sporting

Em 2018, no meio de toda a tempestada criada em volta do ataque à Academia de Alcochete, o avançado Tom van Weert teve os dois pés no Sporting, mas aquela que diz ter sido uma "história bizarra" fez com que a oportunidade uma vida lhe tenha escapado. Agora vinculado ao Aalborg, clube que o recebeu nesse mesmo verão depois de falhar a mudança para Alvalade, o avançado, de 30 anos, recorda o que aconteceu.





"Ainda é um mistério aquilo que se passou. Aconteceu tão rápido e de forma tão inesperada, mas a verdade é que era algo bem concreto. Era tão sério que eu já estava lá, mas houve uma grande confusão no clube. Os adeptos invadiram o centro de treinos e atacaram os jogadores. O presidente teve alguma coisa a ver com aquilo [n.d.r.: Bruno de Carvalho foi absolvido em tribunal], por isso acabou por ser criticado. Eu e o meu agente ainda não sabemos por que razão a transferência não foi concluída. Mas nestes países há questões políticas dentro dos clubes. Tinham acabado de contratar um treinador, que não quis a minha contratação. Dez dias depois, esse treinador foi despedido. Uma história bizarra", atirou o avançado, entre risos.Van Weert assumiu ainda que uma mudança para Alvalade teria sido algo de sonho. "Quando ouvi falar no interesse do Sporting pensei logo 'só tenho esta chance uma vez' e estava totalmente pronto. 'onde é que está o contrato? Vamos assinar'. Estive muito perto, mas ao mesmo tempo muito longe. No final de contas, Aalborg é um destino menos exótico do que Lisboa, mas foi também uma fantástica oportunidade", referiu.