Tomané fora dos planos

Tomané, avançado de 26 anos atualmente ao serviço do Estrela Vermelha, foi ontem associado ao Sporting. No entanto, ao que Record apurou, o ex-jogador do Tondela não entra nos planos dos responsáveis leoninos para reforçar o plantel na reabertura da janela de transferências, em janeiro. Recorde-se que o goleador se mudou para a Sérvia no último verão e tem contrato até 2023.