Tomás Silva ainda nas nuvens: «Nunca deixem de acreditar!»

Leão desde os 8 anos, Tomás Silva cumpriu, aos 21, um sonho de criança, ao estrear-se pela equipa principal do Sporting, tornando-se imediatamente campeão nacional, disse esta quinta-feira numa pequena publicação nas suas redes sociais.





"Um dia que ficará para sempre gravado na minha memória. Ontem cumpri um objetivo e realizei um sonho que me acompanhava desde os tempos em que cheguei tão novo a este clube", lembrou, concretizando: "Foi uma satisfação enorme estrear-me com a equipa principal do Sporting e por ter a oportunidade de me sagrar campeão nacional."A fechar, o médio, que termina em contrato no final do mês de junho, dirigiu-se aos mais jovens formandos da Academia. O sonho é possível: "Nunca deixem de sonhar e nunca deixem de acreditar!".Tal como Tomás Silva, também o guarda-redes André Paulo foi lançado no derradeiro jogo da Liga, no qual o Sporting goleou (5-1) o Marítimo.